Graduatorie ATA 24 mesi ufficiale | domande dal 28 aprile al 19 maggio bandi USR entro il 21 aprile NOTA Ministero
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una nota ufficiale che annuncia l’apertura delle domande per le graduatorie ATA 24 mesi. Le richieste devono essere inviate tra il 28 aprile e il 19 maggio, mentre i bandi degli Uffici Scolastici Regionali saranno pubblicati entro il 21 aprile. La comunicazione riguarda i concorsi riservati al personale ATA, che si svolgeranno attraverso procedure di soli titoli.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diramato oggi la nota ufficiale con cui si invitano gli Uffici Scolastici Regionali a indire i concorsi per soli titoli per il personale ATA. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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