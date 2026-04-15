Graduatorie ATA 24 mesi ufficiale | domande dal 28 aprile al 19 maggio bandi USR entro il 21 aprile NOTA Ministero

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una nota ufficiale che annuncia l’apertura delle domande per le graduatorie ATA 24 mesi. Le richieste devono essere inviate tra il 28 aprile e il 19 maggio, mentre i bandi degli Uffici Scolastici Regionali saranno pubblicati entro il 21 aprile. La comunicazione riguarda i concorsi riservati al personale ATA, che si svolgeranno attraverso procedure di soli titoli.