Google lancia Live | l’IA entra in Gmail e Docs per gestire i dati

Google ha annunciato il lancio di Live, una funzione che integra l’intelligenza artificiale in Gmail e Google Docs. Questa novità permette all’IA di operare direttamente all’interno delle email e dei documenti, offrendo assistenza nella gestione dei dati e nella creazione di contenuti. La funzione si collega ai file salvati su Drive e si propone di facilitare le attività quotidiane degli utenti. La presentazione di Live è avvenuta attraverso comunicati ufficiali dell’azienda, senza indicare date precise di disponibilità.

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? Domande chiave Come farà l'IA a navigare tra le tue email private?. In che modo Docs scriverà documenti usando i tuoi file Drive?. Quali rischi corri se l'assistente sbaglia un dato fondamentale?. Quando potrai attivare queste funzioni sui tuoi dispositivi Android?.? In Breve Rilascio graduale in estate per utenti con piani AI Pro e AI Ultra negli USA.. Anteprima dedicata ai clienti Google Workspace per testare la solidità in contesti professionali.. Integrazione prevista anche per Google AI Studio su Android e Google Flow.. Nuove funzioni per Gboard e indicatore corsia per Android Automotive in arrivo.. Google integrerà le capacità dell’intelligenza artificiale conversazionale direttamente all’interno di Gmail, Google Documenti e Google Keep attraverso la nuova funzione denominata Live. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Google lancia Live: l’IA entra in Gmail e Docs per gestire i dati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Abbey Calls Out Peters Non-Stop Holiday Behaviour In Portugal! Sullo stesso argomento Openclaw migliora gmail, docs e altre app googlenell’era della produttività cloud, l’integrazione tra intelligenza artificiale e strumenti di lavoro sta diventando fondamentale. Google Docs e Drive, Gemini entra sempre più nel cuore di WorkspaceGoogle ha annunciato una nuova serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per Docs, Fogli, Presentazioni e Drive, rafforzando... Google sostituisce lo schermo(TG:e10838).klv - Results on X | Live Posts & Updates x.com OpenAI lancia GPT?Realtime?Translate, un nuovo modello di traduzione live che traduce il discorso mantenendo il ritmo con il parlante reddit