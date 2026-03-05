Openclaw migliora gmail docs e altre app google

Openclaw ha annunciato aggiornamenti che migliorano Gmail, Google Docs e altre applicazioni Google, introducendo funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Questi miglioramenti sono stati progettati per ottimizzare l’esperienza d’uso e aumentare l’efficienza nei processi quotidiani. L’azienda ha comunicato che le nuove funzionalità saranno disponibili a partire dalla prossima settimana per gli utenti delle versioni aziendali e individuali.

nell’era della produttività cloud, l’integrazione tra intelligenza artificiale e strumenti di lavoro sta diventando fondamentale. google ha introdotto una google workspace cli pensata per facilitare l’interoperabilità tra servizi Workspace e agenti IA. la nuova interfaccia a linea di comando consente un accesso strutturato a documenti, archivi e altre risorse, aprendo nuove vie di integrazione con strumenti di terze parti come OpenClaw. la cli di google workspace rende meno complesso interagire con l’ecosistema Google dagli ambienti di sviluppo IA. la documentazione ufficiale descrive i comandi disponibili e i flussi di lavoro necessari per autorizzare l’accesso a google docs, google drive e agli altri componenti della suite, offrendo una base concreta per l’integrazione automatizzata. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Openclaw migliora gmail, docs e altre app google Google migliora la funzione preferita dell app telefono scopri come usarlaQuesto testo esplora la funzione calling cards presente nell’app Google Phone, spiegando cosa comporta, come attivarla e come gestire la condivisione. Google home aggiornamento più recente migliora automazione e altre novitàQuesto aggiornamento dell’app Google Home presenta nuove opportunità per l’automazione domestica, migliorando l’interazione vocale e la gestione... CLAUDE CODE FULL COURSE 4 HOURS: Build & Sell (2026)