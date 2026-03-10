Google ha presentato nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per le sue applicazioni Docs, Fogli, Presentazioni e Drive. Queste novità puntano a integrare sempre di più Gemini, che si sta affermando come elemento centrale di Workspace. L’azienda ha comunicato l’aggiornamento attraverso un annuncio ufficiale, senza specificare dettagli sui tempi di rilascio o sui clienti coinvolti.

Google ha annunciato una nuova serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per Docs, Fogli, Presentazioni e Drive, rafforzando ulteriormente il ruolo di Gemini all’interno di Workspace. L’obiettivo è rendere gli strumenti di lavoro quotidiani più intelligenti e reattivi, permettendo agli utenti di generare contenuti, analizzare dati e trovare informazioni in modo più rapido e intuitivo. La novità principale riguarda la capacità di Gemini di combinare informazioni provenienti da diverse fonti, come documenti salvati su Drive, messaggi Gmail e contenuti dal web. In questo modo l’assistente AI può fornire risposte più precise e contestuali, creando contenuti personalizzati basati sulle informazioni già presenti nell’ecosistema dell’utente. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Google Docs e Drive, Gemini entra sempre più nel cuore di Workspace

Articoli correlati

Gemini enterprise: google rilascia app mobile e aggiunge google chat per google workspacegemini enterprise rappresenta l’evoluzione aziendale dell’ecosistema di google, offrendo una versione professionale di gemini con strumenti avanzati,...

Google docs ottiene un grande impulso gemini orientato all’accessibilitàil recente ampliamento delle funzionalità di google docs integra gemini con strumenti orientati all’accessibilità e alla comprensione dei contenuti.

Una selezione di notizie su Google Docs

Discussioni sull' argomento EN Google porta Gemini dentro Workspace: l’AI diventa il nuovo collega dell’ufficio; Rivoluzione AI: Gmail, Drive e Docs pronti per assistenti personali come OpenClaw; CLI Google Workspace: con OpenClaw controllo totale su Gmail e Docs; 8 marzo, le iniziative culturali e di sensibilizzazione a Bologna.

Proton Docs sfida Google Drive con focus su sicurezza e privacyProton Docs è il nuovo editor di documenti di Proton che punta su sicurezza e privacy per competere con Google Docs e Microsoft Office. Proton Docs è il nuovo editor di documenti di Proton che punta ... punto-informatico.it

Al seguente link, il modulo google per iscriversi al seminario di maschere di cuoio. info nel volantino allegato. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOQxJ6UYPZ5phVf-K8R-zmdx3UaRx_sGGcAwritO7yYDkiXg/viewform - facebook.com facebook

La Settimana Cibernetica del 1 marzo 2026 aggiornamenti per molteplici prodotti Rilevata campagna di phishing a tema Google Docs Rilevate attività malevole al fine di ottenere privilegi elevati e persistenza sui sistemi #EPSS acn.gov.it/portale/w x.com