Un nuovo progetto tra un grande gruppo del settore del lusso e Google mira a lanciare occhiali intelligenti entro il 2027. L’obiettivo è creare un prodotto che unisca l’eleganza della moda con le funzionalità della tecnologia. La partnership coinvolge le due aziende e si concentra sulla produzione di smart glasses, con l’intento di ridefinire il ruolo degli accessori tecnologici. La data di uscita prevista è tra tre anni.

L’alleanza tra il colosso del lusso Kering e Google punta a ridefinire il concetto di accessorio tecnologico con il lancio di nuovi occhiali intelligenti entro il 2027. Il progetto, che vedrà protagonista il marchio Gucci, si baserà sull’integrazione del sistema operativo Android XR, progettato specificamente per la realtà estesa. Il connubio tra alta moda e sistemi operativi avanzati. La strategia commerciale illustrata da Pinault mira a posizionare i dispositivi indossabili in una fascia di mercato differente rispetto ai prodotti già visti sul mercato. Sebbene Meta abbia consolidato la propria presenza nel settore attraverso la collaborazione con Ray-Ban, l’ingresso di un partner come Gucci suggerisce un cambio di passo verso un’utenza più orientata al design e all’esclusività.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gucci e Google: l’alta moda sfida il futuro con gli smart glasses

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