Samsung sfida il futuro | arrivano i Galaxy Glasses con Gemini AI

Samsung si prepara a lanciare i Galaxy Glasses, un dispositivo di realtà aumentata che integrerà Android XR e Gemini AI. La presentazione è prevista per questa estate, con il modello Jinju che, senza display, avrà un prezzo compreso tra 379 e 499 dollari. La novità rappresenta un passo avanti nel settore dei dispositivi indossabili e della tecnologia di realtà aumentata.

? Cosa sapere Samsung lancia i Galaxy Glasses con Android XR e Gemini AI in estate.. Il modello Jinju senza display costerà tra 379 e 499 dollari.. Samsung prepara il lancio dei Galaxy Glasses con sistema Android XR per l’estate prossima, puntando sull’integrazione tra intelligenza artificiale di Gemini e funzionalità pratiche tramite comandi vocali e sensori ottici. Il produttore di Seoul sta sviluppando una nuova linea di dispositivi indossabili che si divide in due progetti distinti. Il primo, identificato con il nome in codice Jinju, prevede un modello di occhiali smart privo di display integrato. Il secondo progetto, denominato Haean, si concentrerà invece su un dispositivo dotato di interfaccia visiva, con un posizionamento di mercato più alto e una disponibilità prevista per il 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Samsung sfida il futuro: arrivano i Galaxy Glasses con Gemini AI Notizie correlate Samsung alza il livello: ecco i nuovi Galaxy Glasses e Watch 9!Samsung si prepara a lanciare diversi nuovi dispositivi nei prossimi mesi, tra cui tablet, smartwatch e occhiali smart. Samsung Galaxy S26 integra Gemini AI per ordinare cibo e prenotare UberDopo mesi di sviluppo e test, l’assistente AI di Google, Gemini, fa il suo debutto ufficiale sui nuovi Samsung Galaxy S26. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Questi sono i Samsung Galaxy Glasses, prevedibilmente familiari?. Questi sono i Samsung Galaxy Glasses, prevedibilmente familiari?Il design richiama fortemente i modelli già proposti da Meta e i recenti prototipi di Google, confermando una tendenza ormai ben consolidata. gizchina.it Samsung guarda al futuro con Project Luna e i Galaxy GlassesAnche se presentato come un mero concept, Project Luna di Samsung ha catturato una viva attenzione alla Milan Design Week. tuttoandroid.net