Gemini trasforma il territorio | foto e video reali con l’IA di Google

Durante il Cloud Next 2026, Google ha annunciato l'integrazione di Gemini nelle sue piattaforme geografiche, offrendo strumenti che permettono di creare foto e video realistici grazie all’intelligenza artificiale. Questa novità mira a migliorare l’analisi e la rappresentazione delle aree territoriali, combinando dati visivi autentici con tecnologie avanzate. La presentazione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, che hanno potuto vedere in anteprima le applicazioni pratiche di questa implementazione.

? Cosa sapere Google presenta al Cloud Next 2026 l'integrazione di Gemini nelle piattaforme geografiche.. La tecnologia Maps Imagery Grounding automatizza l'analisi del territorio e la gestione delle emergenze.. Durante l’evento Google Cloud Next di questo 25 aprile 2026, Google ha svelato un’integrazione massiccia di Gemini nelle proprie piattaforme geografiche, trasformando radicalmente la gestione dei dati territoriali attraverso l’intelligenza artificiale. La novità principale riguarda Maps Imagery Grounding, una tecnologia progettata per generare rappresentazioni visive estremamente verosimili partendo da database reali. A differenza dei modelli che creano scenari puramente immaginari, questo sistema utilizza le immagini già presenti in Street View per costruire contenuti visivi che mantengono la fedeltà assoluta ai luoghi esistenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gemini trasforma il territorio: foto e video reali con l’IA di Google GEMINI porta una FUNZIONE INCREDIBILE per creare video REALISTICI usando fino a 3 foto! Notizie correlate Gemini trasforma le tue foto: l’IA crea immagini dal tuo archivioGoogle ha svelato l’integrazione della funzione Gemini Personal Intelligence all’interno del modello Nano Banana 2, permettendo la creazione di... Leggi anche: Google Gemini: così l’IA ‘guarda’ nella gallery delle tue foto. E la privacy? Tutti gli aggiornamenti Gemini trasforma 5 app Google in superpoteri, ecco comeLunedì mattina, 50 messaggi non letti. Una situazione per cui ci sarebbe voluta una mezz’oretta buona solo per capire le priorità. Ora bastano 30 secondi. Un comando vocale a Gemini si ottiene un ... punto-informatico.it Google Workspace si trasforma, Gemini diventa il collaboratore creativo definitivoGoogle ha annunciato una profonda evoluzione per la sua suite Workspace, così da trasformare Gemini in Docs, Sheets, Slides e Drive da semplice assistente a vero e proprio partner collaborativo. macitynet.it