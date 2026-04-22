Google Flow Music | l’IA che crea brani e video con remix infiniti
L’ecosistema della creazione musicale assistita dall’intelligenza artificiale cambia volto con il passaggio di ProducerAI a Google Flow Music. La piattaforma, che permette di generare brani e video con remix infiniti, sarà ora integrata nel marchio di Google. Questa operazione segna una nuova fase nello sviluppo di strumenti digitali dedicati alla produzione musicale, senza modificare le funzionalità offerte agli utenti.
L’ecosistema della creazione musicale assistita dall’intelligenza artificiale subisce una trasformazione strutturale con il rebranding di ProducerAI, che da ora in poi opererà sotto il nome di Google Flow Music. La notizia, diffusa tramite i canali ufficiali della società su X, segna l’integrazione definitiva dello strumento all’interno di Google Labs e introduce un set di funzionalità avanzate progettate per potenziare il workflow creativo. Dalla generazione sonora al controllo iterativo del brano. Il cuore tecnologico della piattaforma rimane basato sul modello Lyria 3, capace di tradurre input testuali, immagini o clip video in composizioni musicali.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Una raccolta di contenuti
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