Omnia Platform Susy Vitale | oltre il vibe coding per aziende e PA la sfida è costruire applicazioni AI sicure governabili e pronte a evolvere

In un settore sempre più orientato allo sviluppo rapido di soluzioni AI, molte aziende e pubbliche amministrazioni si concentrano sulla creazione di applicazioni sicure e facilmente gestibili. Una recente iniziativa evidenzia come il focus si sposti dalla semplice generazione di codice e prototipi alla necessità di garantire la sicurezza e la capacità di evoluzione delle piattaforme adottate. Questo approccio mira a soddisfare le richieste di un mercato in continua trasformazione.

Nell'attuale corsa all' intelligenza artificiale, una parte rilevante del mercato si sta concentrando sulla velocità con cui è possibile generare codice, prototipi e nuove funzionalità. È la logica che accompagna il cosiddetto vibe coding, cioè lo sviluppo assistito dall'AI in cui il programmatore, o anche il semplice utente, descrive un obiettivo e ottiene in risposta porzioni di software già pronte. Un approccio che ha contribuito a rendere più rapida la sperimentazione, ad abbassare alcune barriere tecniche e ad accelerare la nascita di MVP e test di prodotto. Quando però il baricentro si sposta dall'idea alla produzione, il tema cambia profondamente, perché non si tratta soltanto di costruire un'applicazione in tempi brevi, ma di riuscire a governarla, integrarla, metterla in sicurezza, mantenerla e farla evolvere negli anni.🔗 Leggi su Iltempo.it

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