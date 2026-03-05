Google ed Epic Games hanno annunciato un accordo globale che mette fine a una lunga disputa legale iniziata diversi anni fa. La collaborazione riguarda l’arrivo del videogioco Fortnite sulla piattaforma Android e rappresenta un passo importante per entrambe le aziende. La notizia arriva dopo un periodo di tensioni tra le due compagnie, che si sono confrontate in tribunale in diverse occasioni.

Dopo anni di tensioni e cause legali, Google ed Epic Games hanno raggiunto un accordo globale che mette fine a una delle controversie più discusse nel settore tecnologico. L’intesa segna un cambiamento importante per l’ecosistema Android e introduce nuove regole per la distribuzione delle applicazioni, con l’obiettivo di rendere la piattaforma più aperta e competitiva. Uno dei punti centrali riguarda proprio la possibilità di utilizzare store digitali alternativi al Google Play Store. Google ha annunciato un programma dedicato agli store registrati che permetterà di installare queste piattaforme in modo più semplice e sicuro rispetto al passato. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Fortnite arriva su Android: Google ed Epic Games si accordano

Fortnite: Epic Games revoca i V-Bucks a chi ha chiesto il rimborso da 1 dollaro del Game Pass UltimateNegli ultimi giorni si è diffuso rapidamente un caso che ha coinvolto Fortnite, Epic Games e Xbox Game Pass Ultimate, generando confusione e...

South Park è pronto ad invadere Fortnite Capitolo 7: Epic Games svela la data di uscita del crossoverDopo settimane di indiscrezioni, Epic Games ha rotto il silenzio e ha confermato una delle collaborazioni più folli degli ultimi anni.

Tutto quello che riguarda Epic Games.

Temi più discussi: Epic Games vs Google, fine della guerra: Fortnite torna su Android, è ufficiale; Google raggiunge un accordo con Epic Games, riduce le commissioni del Play Store al 20%; Google rinnova la fatturazione e le commissioni del suo app store, Fortnite torna in tutto il mondo; Compra Resident Evil Requiem sull'Epic Games Store per ottenere una skin di Grace Ashcroft Fortnite.

Fortnite arriva su Android: Google ed Epic Games si accordanoDopo anni di tensioni e cause legali, Google ed Epic Games hanno raggiunto un accordo globale che mette fine a una delle controversie più discusse nel ... gamerbrain.net

Epic Games vs Google, fine della guerra: Fortnite torna su Android, è ufficialeDopo anni di dispute, Fortnite tornerà su Google Play Store grazie a nuove politiche Google a favore degli sviluppatori e store esterni. everyeye.it

Un nuovo incubo ha inizio. Resident Evil Requiem è ora disponibile su Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Epic Games Store e NVIDIA GeForce NOW. - facebook.com facebook

Epic Games Store, ecco qual è il nuovo gioco gratis della settimana x.com