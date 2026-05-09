Fermato e portato al Malaspina il sedicenne reo confesso dell' omicidio di Pietro De Luca

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato e portato nel carcere minorile Malaspina con l’accusa di aver ucciso un uomo di 69 anni, un ex infermiere in pensione. La polizia ha fermato il giovane dopo che ha confessato il delitto. Le forze dell’ordine hanno eseguito il fermo e le indagini sono in corso per chiarire i dettagli del fatto.

È stato fermato con l’accusa di omicidio e portato nel carcere minorile Malaspina il sedicenne che ha confessato l’omicidio di Piero De Luca, 69 anni, infermiere in pensione. L'omicidio di Pietro De Luca, i dubbi sull'ora della morte e il giallo dell’sms alla moglie: si scava nel racconto del.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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