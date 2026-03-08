Il Castello Malaspina accoglie Pompei Un sopralluogo per i tesori del sito

Il Castello Malaspina ha aperto le sue porte a Pompei, accogliendo un sopralluogo dedicato ai tesori del sito archeologico. La visita coinvolge esperti e rappresentanti istituzionali, che hanno potuto osservare da vicino le strutture e le opere d’arte conservate all’interno. Nel frattempo, si avvicina la decisione della giuria sulla Capitale italiana della cultura 2028, mentre la candidatura di Massa continua a essere al centro dell’attenzione.

Mentre si avvicina il momento del verdetto pronunciato dalla giuria sulla Capitale italiana della cultura 2028, il sogno di Massa continua a crescere. E nel sogno di un futuro culturale capace di far rinascere il territorio e la sua autostima, scende in campo anche Pompei. Un sopralluogo speciale quello dell’altro giorno al Castello Malaspina dove il sindaco Francesco Persiani ha accompagnato l’architetto Vincenzo De Luce, inviato dal Parco Archeologico di Pompei. Un sopralluogo che è come la prima pietra della grande mostra in preparazione nell’antico maniero che dovrebbe diventare realtà tra il prossimo dicembre e giugno 2027. "Un sogno che diventa realtà – commenta il sidaco –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Castello Malaspina accoglie Pompei. Un sopralluogo per i tesori del sito 330 tesori egizi: il nuovo museo al Castello SforzescoLa nuova Galleria Antico Egitto apre le sue porte al pubblico oggi, giovedì 5 marzo 2026, all’interno del Castello Sforzesco di Milano. Castello di Poppi: da oggi online il nuovo sito webArezzo, 4 marzo 2026 – Da oggi è online il nuovo sito web del Castello di Poppi https://castellodipoppi. Contenuti e approfondimenti su Castello Malaspina. Argomenti discussi: Il Castello Malaspina accoglie Pompei. Un sopralluogo per i tesori del sito. Il castello sotto i ferri. Chiude i cancelli il ‘forte’ dei Malaspina per allestire i cantieriRisorse di Comune e Soprintendenza per 1,3 milioni di euro Pronti a partire i lavori: dubbi sulla futura apertura al pubblico. Previsti interventi di restauro, efficientamento e sicurezza della ... lanazione.it Cantieri al castello Malaspina: Spariranno molti posteggiI residenti della Rocca a Massa protestano per la mancanza di spazi pubblici e posti auto a causa dei cantieri al Castello Malaspina. Carlo Vignali critica l'amministrazione per non coinvolgere i ... lanazione.it