Il Masters di quest’anno non vedrà la partecipazione di giocatori italiani, per il terzo anno di fila. La competizione si svolgerà da giovedì presso l’Augusta National e avrà come favorito il vincitore dell’ultima edizione, Rory McIlroy. Nel frattempo, due italiani sono qualificati per il British Open, torneo che si terrà nei prossimi mesi. La presenza italiana rimane limitata a questa competizione, senza rappresentanti al torneo principale di aprile.

Per il terzo anno consecutivo non ci saranno italiani al Masters, il Major dell’Augusta National che prenderà il via giovedì e cercherà il successore di Rory McIlroy. L’ultima partecipazione è arrivata, appunto, nel 2023, quando Francesco Molinari era all’ultimo anno dell’esenzione concessa ai vincitori dell’Open Championship (noto ai più come British Open) per il quinquennio 2018-2022. Si tratta di un fatto che, prima del 2010, era fondamentalmente molto comune. Di fatto, per tre lustri, l’Italia si è in un certo senso “abituata male”, nel senso che un azzurro, o anche più, al Masters non è mai stato un fatto comune. Con Chicco (e non solo) questa è diventata una situazione consueta, anche se non usuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: è un Masters senza italiani. Ma già in due sono al British Open

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