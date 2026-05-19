Golf | Filippo Celli centra la qualificazione per lo US Open

Filippo Celli, golfista italiano di 25 anni, ha ottenuto la qualificazione per lo US Open del 2026. La sua partecipazione è arrivata grazie a un torneo di qualificazione svolto in una sola giornata presso il Walton Heath Golf Club, situato a Walton on the Hill in Inghilterra. Con questa conquista, l’Italia torna a rappresentarsi in uno dei quattro principali tornei del circuito professionistico. La vittoria del giocatore romano segna un passo importante nel suo percorso nel golf internazionale.

Filippo Celli riporta l’Italia in un Major nel 2026. Il venticinquenne di Roma si è qualificato per lo US Open, terzo dei quattro tornei maggiori dell’anno, attraverso il torneo di qualificazione su singola giornata del Walton Heath Golf Club di Walton on the Hill, Inghilterra. Si è trattato di uno dei molti tornei della US Open Final Qualifying. Disputato in una sola giornata, quella di ieri, su 36 buche, suddivise tra i par 72 dell’Old Course e del New Course, il torneo inglese ha visto Celli classificarsi al terzo posto con lo score di 67 66, per un totale di 133 e -11, con tutti birdie. Una prova inappuntabile, in breve, dietro solo all’inglese Nathan Kimsey (-13) e allo spagnolo Rocco Repetto Taylor (-12), nonché di fianco al danese Niklas Norgaard, all’altro inglese Matthew Jordan, all’altro spagnolo Angel Hidalgo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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