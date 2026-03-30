Golf Woodland torna a vincere Suo lo Houston Open

Gary Woodland ha vinto il Texas Children’s Houston Open con un vantaggio di cinque colpi sul secondo classificato, Nicolai Hojgaard. La sua vittoria si è concretizzata dopo aver concluso il torneo con il miglior punteggio, lasciando dietro di sé gli altri concorrenti. La competizione si è svolta nel corso di più turni, con Woodland che ha mantenuto una posizione di testa fino alla fine.

Sono ben 5 i colpi di vantaggio con cui Gary Woodland si è aggiudicato il Texas Children’s Houston Open davanti al danese Nicolai Hojgaard. Lo statunitense, grazie a questa vittoria, porta a casa il titolo n. 5 della sua carriera ( dopo le vittorie al Transition Championship nel 2011, il Reno-Tagor Open nel 2013, il Wate Management Phoenix Open nel 2017-2018 e lo U.S Open nel 2018-2019) e il primo dopo l’intervento al cervello subito nel 2024. Hojgaard non ha tenuto ed è crollato nel giorno finale girando in +1 quando l’avversario, invece, ha portato in club house ancora un sostanzioso -3 per un -21 totale sui 4 giorni di gara. Buon T3 insieme a Min Woo Lee per Johnny Keefer, 25enne americano passato professionista nel 2024 e ancora in fase di assestamento sul tour maggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Woodland torna a vincere. Suo lo Houston Open Articoli correlati Golf: Gary Woodland resta in testa allo Houston Open dopo tre giriGary Woodland mantiene, anche se con meno margine, la testa del Texas Children’s Houston Open al Memorial Park Golf Course di Houston. Golf, Gary Woodland al comando con margine dopo due round dell’Houston OpenI golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Highlights | Round 2 | Texas Children's Houston Open Approfondimenti e contenuti su Houston Open Temi più discussi: Golf, Woodland torna a vincere. Suo lo Houston Open; Gary Woodland trionfa al Texas Children’s Houston Open: la vittoria più emozionante dopo l’intervento; Golf, Scheffler torna in campo per il Texas Children’s Houston Open. Min Woo Lee difende il titolo; Golf, Gary Woodland al comando con margine dopo due round dell’Houston Open. Golf, Woodland torna a vincere. Suo lo Houston OpenSono ben 5 i colpi di vantaggio con cui Gary Woodland si è aggiudicato il Texas Children’s Houston Open davanti al danese Nicolai Hojgaard. Lo ... oasport.it Golf, Gary Woodland al comando con margine dopo due round dell’Houston OpenI golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti arrivati a metà dell'Houston Open ... oasport.it Il Vagabondo Detto Houston . . LA FORZA CHE C'È IN NOI è disponibile anche qui: https://bfan.link/la-forza-che-c-e-in-noi Segui Il Vagabondo Detto Houston su: Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/6fwDkK7Yrv6HvR2qApLthG Instagram: https://www.ins - facebook.com facebook