Un veicolo ha iniziato a correre e a fare manovre pericolose, immettendosi a forte velocità in via Castelnuovo. Dopo aver perso il controllo, l’auto ha sbattuto contro due vetture parcheggiate, una Bmw e un’Audi, provocando danni. L’incidente è avvenuto senza coinvolgimenti di altri mezzi o persone, ma sono stati rilevati danni alle auto coinvolte.

Ha iniziato a sgommare e a correre a folle velocità, si è immesso all’incrocio di via Castelnuovo, ha perso il controllo e si è schiantato contro due auto parcheggiate in strada. Questo il rocambolesco incidente successo sabato sera, nel centro di Porto Recanati. Intorno alle 22 un ventenne di Recanati stava guidando la sua Volkswagen Golf, con a bordo anche la fidanzata, in corso Matteotti. Sgommando e correndo, ha girato verso piazza Brancondi per poi proseguire la corsa in via Castelnuovo. Ma a causa dell’alta velocità la Golf ha sbandato a sinistra, finendo in mezzo alla strada e centrando una Bmw parcheggiata a lato della strada. Per via dell’urto, la Bmw è finita addosso a un’Audi in sosta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corre, sgomma e sbanda. Con la Golf centra una Bmw e un’Audi in sosta

