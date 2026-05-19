Godersi le Dolomiti Senza cronometro e senza fretta
Il Sella Ronda Bike Day si svolgerà sabato 6 giugno e sabato 12 settembre, con le strade dei quattro passi dolomitici del massiccio del Sella chiuse al traffico motorizzato e riservate ai ciclisti. Si tratta di Passo Sella, Passo Gardena, Passo Pordoi e Passo Campolongo, che saranno accessibili solo alle biciclette in queste date. La manifestazione consente di attraversare i passi senza fretta, in totale sicurezza e senza limiti di tempo, per chi desidera godersi il paesaggio in modo esclusivo.
Sabato 6 giugno e 12 settembre il Sella Ronda Bike day: i quattro passi dolomitici Passo Sella e Passo Gardena nonché Passo Pordoi e Passo Campolongo attorno al massiccio del Sella saranno riservati esclusivamente agli amanti della bicicletta. Il Volksradltag, che nel 2026 giunge alla sua ventesima edizione, offre a tutti gli appassionati di ciclismo la possibilità di compiere il giro del Sella senza gas di scarico né rumore dei motori. Durante la manifestazione, i passi dolomitici saranno chiusi al traffico motorizzato. Non resta che partire: seguite il richiamo delle montagne e pedalate con energia! Anche nel 2026 è prevista un’edizione autunnale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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