Godersi le Dolomiti Senza cronometro e senza fretta

Il Sella Ronda Bike Day si svolgerà sabato 6 giugno e sabato 12 settembre, con le strade dei quattro passi dolomitici del massiccio del Sella chiuse al traffico motorizzato e riservate ai ciclisti. Si tratta di Passo Sella, Passo Gardena, Passo Pordoi e Passo Campolongo, che saranno accessibili solo alle biciclette in queste date. La manifestazione consente di attraversare i passi senza fretta, in totale sicurezza e senza limiti di tempo, per chi desidera godersi il paesaggio in modo esclusivo.

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