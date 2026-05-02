Durante la Granfondo delle Dolomiti, un campione paralimpico ha affrontato le salite più impegnative senza l'uso delle gambe, utilizzando solo la forza delle braccia sulla sua handbike. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione di molti, che hanno assistito alla sua determinazione nel superare le difficoltà del percorso. La sua presenza ha lasciato un segno tra i partecipanti e gli spettatori presenti lungo il tracciato più duro della manifestazione.

Alex Zanardi, come molti campioni, era un agonista nato. Di quelli con la competizione nel sangue. Lo testimoniano i suoi numerosi successi anche dopo la fine della carriera motoristica. Lo sport non era più solo ricerca ossessiva del risultato, quanto una continua sfida con se stesso, con un’asticella posizionata sempre più in alto. La Maratona delle Dolomiti è la Granfondo ciclistica più iconica: percorsi durissimi che si sviluppano attraverso le più belle montagne al mondo. Dal punto di vista fisico richiede mesi di preparazione anche ai normodotati. Pensate a come deve essere affrontare salite come il Giau, il Valparola, il Sella e il Pordoi senza lo strumento di lavoro del ciclista, le gambe.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zanardi, l'handbike e la Maratona delle Dolomiti: senza gambe spianava le salite più dure

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