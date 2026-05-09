Dopo il parto, molte donne si trovano ad affrontare modifiche fisiche e nuove sensazioni. Per aiutare a recuperare energia e benessere, si trovano diversi consigli pratici e semplici da seguire. Questi suggerimenti si concentrano su aspetti come l’alimentazione, il riposo e l’attività fisica, senza imporre tempi stretti o pressioni. È un periodo in cui si può dedicare tempo a sé stesse, ascoltando i propri bisogni.

C ’è un momento, dopo la nascita di un figlio, in cui tutto cambia. Non solo la vita quotidiana, ma anche il rapporto con il proprio corpo. In occasione della Festa della Mamma, parlare di maternità significa anche fermarsi su questo passaggio spesso silenzioso: il tempo del recupero. Non è solo una questione estetica. È, prima di tutto, un percorso di benessere fisico ed emotivo, fatto di ascolto, gradualità e nuove consapevolezze. Come spiega la d ottoressa Laura Mazzotta, Medico Estetico specialista in igiene e medicina preventiva e Nutrizione Clinica presso Poliambulatorio Aesthe Medica di Ferrara, il punto non è una corsa contro il tempo o “tornare come prima”, ma un percorso da costruire con consapevolezza, per ritrovare equilibrio, energia e fiducia nel proprio corpo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo il parto, il corpo cambia. Ecco 7 consigli per ritrovare energia, equilibrio e benessere senza fretta e senza pressioni

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How to Have More Energy as the Seasons Change | Spring Nutrition Guide

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