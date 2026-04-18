Revoca anticipata dell’amministrazione giudiziaria anche per Loro Piana

Il Tribunale di Milano ha annunciato la revoca anticipata dell’amministrazione giudiziaria per l’azienda italiana Loro Piana. La misura, che era stata applicata in precedenza, si è conclusa prima del previsto. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi. La revoca anticipata riguarda la gestione e il controllo dell’azienda, che ora torna sotto la piena responsabilità degli attuali vertici.

Come ha annunciato il Tribunale di Milano, è stata revocata in anticipo la misura di amministrazione giudiziaria dell’ azienda italiana Loro Piana. La misura arriva a seguito dell’indagine per agevolazione colposa del caporalato. Lo afferma anche la stessa azienda, che in un comunicato spiega le motivazioni del Tribunale. Una dichiarazione arriva anche da Frédéric Arnault, ceo dell’azienda facente parte del gruppo del lusso LVMH. “Le misure adottate negli ultimi mesi riflettono la volontà di ra?orzare la governance e la supervisione lungo tutta la nostra catena del valore”. Loro Piana, anticipata la revoca dell’amministrazione giudiziaria. Nella nota del gruppo LVMH si legge quanto voluto dai giudici.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Revoca anticipata dell’amministrazione giudiziaria anche per Loro Piana Notizie correlate Leggi anche: Loro Piana, il Tribunale di Milano revoca l'amministrazione giudiziaria per caporalato Caporalato nel lusso, revocata in anticipo l’amministrazione giudiziaria per Loro PianaA Loro Piana, sottoposta ad amministrazione giudiziaria nel luglio dell'anno scorso per aver subappaltato indirettamente la produzione a laboratori... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Loro Piana, revocata l’amministrazione giudiziaria. Il Tribunale: Ora modello virtuoso nella filiera; Loro Piana, il Tribunale di Milano revoca l’amministrazione giudiziaria; Loro Piana, si conclude in anticipo il procedimento di amministrazione giudiziaria; Caporalato nel lusso, revocata l’amministrazione giudiziaria nei confronti di Loro Piana. Loro Piana, il Tribunale di Milano revoca l’amministrazione giudiziariaIl Tribunale di Milano ha revocato anticipatamente l'amministrazione giudiziaria a carico di Loro Piana, riconoscendo il percorso virtuoso compiuto dall'azienda ... affaritaliani.it Revoca anticipata dell’amministrazione giudiziaria anche per Loro PianaCome ha annunciato il Tribunale di Milano, è stata revocata in anticipo la misura ... msn.com È stata revocata in anticipo l’amministrazione giudiziaria per l’azienda di abbigliamento Loro Piana x.com Era finita sotto amministrazione giudiziaria per presunti legami indiretti con il caporalato nella filiera produttiva. Ora per Loro Piana è arrivata la revoca anticipata della misura: secondo quanto emerso, il marchio avrebbe collaborato per interrompere i rapporti c - facebook.com facebook