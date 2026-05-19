Glovo migliora la situazione dei rider | 200 euro in più e maggiori controlli contro il caporalato
La procura di Milano ha espresso un parere favorevole al percorso intrapreso dall’azienda di consegne, che ha deciso di continuare a operare nel nostro paese. L’azienda ha annunciato un aumento di 200 euro nelle retribuzioni dei rider e ha implementato controlli più stringenti per contrastare il caporalato. Questi interventi arrivano dopo un periodo di discussioni e richieste di miglioramenti da parte dei lavoratori, che sperano in condizioni più trasparenti e sicure.
La società dei rider Glovo comunica di aver avuto il parere positivo della procura di Milano per il percorso intrapreso contro il caporalato digitale, dopo il commissariamento dello scorso febbraio imposto dal tribunale di Milano. Lo afferma la società stessa in un comunicato. E intanto, a conti fatti, nelle tasche dei lavoratori arriveranno già a giugno 200 euro in più. «In questi mesi - prosegue il comunicato - Glovo ha collaborato in modo continuativo, trasparente e costruttivo con la Procura, mettendo a disposizione tutte le informazioni richieste e definendo un articolato piano di interventi volto a rafforzare ulteriormente i propri standard operativi, organizzativi e di controllo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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