Glovo migliora la situazione dei rider | 200 euro in più e maggiori controlli contro il caporalato

La procura di Milano ha espresso un parere favorevole al percorso intrapreso dall’azienda di consegne, che ha deciso di continuare a operare nel nostro paese. L’azienda ha annunciato un aumento di 200 euro nelle retribuzioni dei rider e ha implementato controlli più stringenti per contrastare il caporalato. Questi interventi arrivano dopo un periodo di discussioni e richieste di miglioramenti da parte dei lavoratori, che sperano in condizioni più trasparenti e sicure.

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