Negozianti l’indagine | La situazione migliora ma ancora troppi furti | servono controlli e più luce

Un'indagine rivela che, sebbene la situazione stia migliorando, nei negozi continuano a verificarsi numerosi furti, danneggiamenti e episodi di violenza. La presenza di malintenzionati si combina con problemi di sporcizia e degrado, creando una realtà complessa per gli esercizi commerciali. Si evidenzia la necessità di intensificare i controlli e aumentare l’illuminazione nelle zone più a rischio per migliorare la sicurezza.

Troppi furti, danneggiamenti, violenze e quindi presenza di malintenzionati. Ma anche situazioni di sporcizia e degrado. Nonostante un lieve miglioramento, la maggior parte degli imprenditori modenesi esprime una percezione di insicurezza in città. Per la maggior parte delle imprese certezza della pena, leggi più severe in particolare per reati predatori e violenze, una ancora più incisiva protezione sul territorio da parte dei tutori deII’ordine, più illuminazione, rappresentano leve fondamentali per aumentare i livelli di sicurezza delle nostre città. Pur essendoci una grande fiducia nelle forze dell’ordine, "la grandissima parte del campione giudica insufficiente l’azione della magistratura, così come l’efficacia delle leggi vigenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Brunella Agnelli (@BruAgnelli) / Posts and Replies x.com

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