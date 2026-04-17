Rider e sfruttamento dei lavoratori la denuncia | Glovo taglia ancora le tariffe | compensi da 1,90 euro a consegna

Una denuncia evidenzia che una nota piattaforma di consegne ha ulteriormente ridotto le tariffe per i rider, portando i compensi a circa 1,90 euro per consegna. La questione si inserisce in un quadro già sotto inchiesta da parte della procura di Milano, che indaga sui presunti casi di sfruttamento dei lavoratori nel settore. La riduzione delle tariffe ha suscitato reazioni tra i lavoratori coinvolti, preoccupati per i loro guadagni.

Non sarebbe bastato finire al centro di una delle inchieste della procura di Milano sullo sfruttamento del lavoro. “Glovo taglia ancora le tariffe: compensi da 1,90 euro a consegna”. Lo fa sapere Nidil Cgil in una nota nella quale denuncia la “condotta inaccettabile” della società chiedendo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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