Le piattaforme di consegna Glovo e Deliveroo si preparano a presentare proposte concrete per aumentare le retribuzioni dei rider durante un incontro con la Procura di Milano, previsto per il 26 marzo. La discussione riguarda le misure da adottare per migliorare le condizioni salariali dei lavoratori che operano con queste aziende. La riunione si concentrerà sulle proposte delle due società.

Le piattaforme di consegna Glovo e Deliveroo presenteranno proposte concrete per l’aumento delle retribuzioni dei rider durante un incontro fissato per il 26 marzo con la Procura di Milano. Parallelamente, il giudice ha convalidato sequestri per oltre 27 milioni di euro contro Ceva Logistics per frode fiscale legata allo sfruttamento della manodopera. Questi sviluppi si inseriscono in un contesto più ampio di regolarizzazione del mercato del lavoro nella regione lombarda, dove le indagini milanesi hanno già recuperato oltre un miliardo di euro negli ultimi anni. La situazione attuale vede i lavoratori ancora alle prese con le condizioni precedenti mentre si attendono esiti futuri dalle trattative in corso tra aziende e autorità giudiziarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Glovo e Deliveroo: proposte per i rider al vaglio dei pm

Articoli correlati

Glovo e Deliveroo pronte ad aumentare gli stipendi. Proposte al vaglio dei pmI colossi del delivery Glovo e Deliveroo metteranno sul tavolo le loro proposte durante un incontro fissato per il 26 marzo con il pm Paolo Storari e...

L'inchiesta su Glovo e Deliveroo, mobilitazione anche a Palermo: "Basta con lo sfruttamento dei rider"La Cgil organizza da Epyc un'assemblea accedendo una luce sulle opportunità di cambiamento delle condizioni di lavoro nel settore del delivery.

Glovo e Deliveroo sono finite sotto controllo giudiziario. Ma perché | 862

Approfondimenti e contenuti su Glovo e Deliveroo proposte per i rider...

Temi più discussi: Quali conseguenze può avere il ricorso contro Burger King presentato dalla Cgil dopo le inchieste su Glovo e Deliveroo; La consegna non paga: il modello Glovo e Deliveroo tra perdite, rider sottopagati e conti fragili; Glovo e Deliveroo pronte ad aumentare gli stipendi. Proposte al vaglio dei pm; Rider Deliveroo e Glovo, oggi giornata di mobilitazione nazionale ?.

Glovo e Deliveroo pronte ad aumentare gli stipendi. Proposte al vaglio dei pmI colossi del delivery Glovo e Deliveroo metteranno sul tavolo le loro proposte durante un incontro fissato per il ... msn.com

Sabato 14 marzo giornata di mobilitazione dei rider di Glovo e DeliverooLa Cgil a livello nazionale coglie l’occasione dell’indagine giudiziarie verso le piattaforme di food delivery Glovo e Deliveroo, per rilanciare con forza l’iniziativa sindacale per un cambiamento con ... sassuolo2000.it

GIORNATA DI MOBILITAZIONE DEI RIDER DI GLOVO E DELIVEROO #rider #14marzo anche a #Modena volantinaggi informativi https://www.cgilmodena.it/p=106333 NIdiL CGIL Modena | NIdiL CGIL Nazionale | Filcams Cgil Modena | Filcams Cgil Emil - facebook.com facebook

Rider, la mobilitazione della Cgil: sabato 14 marzo niente pasti a domicilio da Glovo e Deliveroo x.com