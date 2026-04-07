Il tribunale di Milano ha deciso di revocare prima del previsto l’amministrazione giudiziaria di Valentino Bags Lab srl, avvenuta il 19 gennaio scorso. La sezione Misure di prevenzione ha comunicato ufficialmente questa decisione, interrompendo così la gestione giudiziaria dell’azienda. La revoca anticipata rappresenta la conclusione di un procedimento iniziato alcuni mesi fa. La società non è più soggetta a misure di tutela giudiziaria.

La sezione Misure di prevenzione del tribunale di Milano revoca in anticipo la messa in amministrazione giudiziaria dello scorso 19 gennaio di Valentino Bags Lab srl. La società, accusata dal pm Paolo Storari di aver colposamente agevolato almeno due fabbriche cinesi già accusate di caporalato. Il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Milano vi aveva trovato lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno e senza contratto, oltre a macchinari elettrici con i dispositivi di sicurezza “rimossi per accelerare la resa produttiva a scapito della sicurezza”, e picchi di consumi energetici attestanti lavorazioni ininterrotte di notte o nei festivi. Valentino Bags, confermata la revoca anticipata dell’amministrazione giudiziaria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Confermata la revoca in anticipo dell’amministrazione giudiziaria per Valentino Bags

Valentino Bags Lab, revocata in anticipo l’amministrazione giudiziaria: svolta dopo la bonifica della filieraRevoca anticipata dell’amministrazione giudiziaria per Valentino Bags Lab srl, la società attiva nella produzione di borse in pelle e articoli da...

Revocata l’amministrazione giudiziaria per Valentino BagsA quasi un anno dall’avvio del processo, ci sono buone notizie per Valentino Bags Lab.

Si parla di: La procura di Milano chiede la revoca dell’amministrazione giudiziaria per Valentino Bags Lab.

Valentino Bags esce dall’amministrazione giudiziaria: Recisi i rapporti con i fornitori non idoneiL'Amministrazione giudiziaria era stata disposta a gennaio dopo accertamenti su presunte criticità nella filiera produttive. Ora i giudici affermano che la società ha mostrato piena e assoluta dispon ... affaritaliani.it

Valentino bags, revocata in anticipo l'amministrazione giudiziariaLa società ha tagliato i rapporti con i fornitori inidonei e avviato un processo di internalizzazione di alcune fasi di produzione per ottenere una maggiore autonomia e limitare il ricorso alle lavora ... it.fashionnetwork.com