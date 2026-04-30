Global Sumud Flotilla in migliaia al presidio davanti alla Prefettura poi il corteo

Migliaia di persone si sono radunate davanti alla Prefettura di Torino in un presidio che si è concluso con un corteo, gridando slogan a favore della Palestina e di Gaza. L'evento è stato organizzato dagli attivisti del coordinamento locale per Gaza, in risposta al blocco imposto da Israele alla missione umanitaria denominata Global Sumud Flotilla, annunciata sui social network dagli organizzatori.

“Palestina libera. Gaza libera”. In presidio davanti alla Prefettura di Torino migliaia di persone hanno accolto l’appello partito dai social degli attivisti pro Palestina del coordinamento Torino per Gaza in risposta al blocco della missione umanitaria Global Sumud Flotilla da parte di Israele.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Global Sumud Flotilla, oltre un migliaio di persone in piazza Castello: il presidio davanti alla Prefettura, poi il corteo Global Sumud Flotilla, sit-in nelle Marche: anche ad Ancona il presidio di solidarietàANCONA - Da nord a sud, sono decine i presidi organizzati dai movimenti della società civile che hanno risposto all'appello della Global Sumud... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ripartita dalla Sicilia la nuova missione della Global Sumud Flotilla; Global Sumud Flotilla, un atto di immaginazione politica collettiva; Global Sumud Flotilla: Serve anche la piazza, ma possiamo farcela; Global Sumud Flotilla, 60 imbarcazioni partono domani per Gaza. Global Sumud Flotilla, Israele: Attivisti scenderanno tra poche ore in Grecia, news in direttaLe notizie in diretta dalla Global Sumud Flotilla: nella notte decine di imbarcazioni sono state intercettate dalla Marina israeliana al largo di Creta ... fanpage.it La Global Sumud Flotilla bloccata già in Grecia da Israele: a bordo il barese Lapiccirella e un'attivista salentina. Il Governo: «Liberazione immediata»«Civili rapiti nel Mediterraneo. Si tratta di pirateria». Almeno 22 le navi intercettate al largo di Creta. Oggi presidio a Bari delle associazioni ... lagazzettadelmezzogiorno.it Oltre 100 persone in piazzetta Aldo Moro chiedono la liberazione di Luca Cuzzato, attivista trevigiano fermato dalla marina israeliana durante la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza - facebook.com facebook Sono 24 al momento gli attivisti italiani a bordo della Global Sumud Flotilla che risultano arrestati. Gli attivisti si trovavano su alcune delle 22 barche finora intercettate. "E' estremamente grave che attivisti fermati a 150 miglia nautiche da Creta e a 600 miglia di x.com