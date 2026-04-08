La Global Sumud Flotilla sta riprendendo il suo percorso verso Gaza, con circa mille attivisti a bordo pronti a rompere il blocco navale israeliano. Dal cessate il fuoco del 10 ottobre 2025, definito “Board of Peace” dal presidente degli Stati Uniti e accolto positivamente dai governi occidentali, il bilancio delle vittime palestinesi a Gaza supera le 700 persone. La situazione rimane tesa e al centro dell’attenzione internazionale.

Settecento morti dopo la pace. Il numero brucia più di qualunque titolo: dal cessate il fuoco del 10 ottobre 2025, quello che il presidente Donald Trump ha ribattezzato “Board of Peace” e che i governi occidentali hanno salutato come una svolta, a Gaza sono morti almeno 702 palestinesi. I bombardamenti sulle tendopoli non si sono mai fermati del tutto. Il totale dal 7 ottobre 2023 ha raggiunto 72.278 vittime. È in questo paesaggio che il 12 aprile la Global Sumud Flotilla salperà da Barcellona con oltre mille persone a bordo, su più di cento imbarcazioni, rotta Gaza. La logica è di una semplicità quasi imbarazzante. La espone Maria Elena Delia, insegnante torinese di matematica e fisica, portavoce italiana del Global Movement to Gaza: «Anche questa volta porteremo aiuti e puntiamo ad aprire un corridoio umanitario permanente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Global Sumud Flotilla si rimette in rotta, mille attivisti verso Gaza per rompere il blocco navale israeliano

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La Global Sumud Flotilla salpa da Bari verso GazaLa missione internazionale di solidarietà da Bari raggiungerà la Sicilia dove si ricongiungerà con le altre imbarcazioni della Flotilla provenienti da Francia e Spagna, per poi salpare verso Gaza entr ... rainews.it

Global Sumud Flotilla, partita dal porto di Bari la barca diretta a Gaza. Leccese: «solidarietà per popolo che soffre»Nei pressi del faro di San Cataldo presenti i rappresentanti dei collettivi Global Sumud Flotilla, Gaza Freestyle e Global Movent for Gaza Puglia. lagazzettadelmezzogiorno.it

Anche Bari augura buon vento alla Global Sumud Flotilla, in partenza per la Spring Mission 2026, diretta a Gaza per forzare il blocco illegale imposto da Istraele sulla striscia. Insieme, siamo la dimostrazione che è ancora possibile impugnare la legge internaz - facebook.com facebook

Bari si mobilita per la Global Sumud Flotilla: fino a mezzanotte musica e parole a Pane e Pomodoro VIDEO x.com