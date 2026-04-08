Global Sumud Flotilla si rimette in rotta mille attivisti verso Gaza per rompere il blocco navale israeliano
La Global Sumud Flotilla sta riprendendo il suo percorso verso Gaza, con circa mille attivisti a bordo pronti a rompere il blocco navale israeliano. Dal cessate il fuoco del 10 ottobre 2025, definito “Board of Peace” dal presidente degli Stati Uniti e accolto positivamente dai governi occidentali, il bilancio delle vittime palestinesi a Gaza supera le 700 persone. La situazione rimane tesa e al centro dell’attenzione internazionale.
Settecento morti dopo la pace. Il numero brucia più di qualunque titolo: dal cessate il fuoco del 10 ottobre 2025, quello che il presidente Donald Trump ha ribattezzato “Board of Peace” e che i governi occidentali hanno salutato come una svolta, a Gaza sono morti almeno 702 palestinesi. I bombardamenti sulle tendopoli non si sono mai fermati del tutto. Il totale dal 7 ottobre 2023 ha raggiunto 72.278 vittime. È in questo paesaggio che il 12 aprile la Global Sumud Flotilla salperà da Barcellona con oltre mille persone a bordo, su più di cento imbarcazioni, rotta Gaza. La logica è di una semplicità quasi imbarazzante. La espone Maria Elena Delia, insegnante torinese di matematica e fisica, portavoce italiana del Global Movement to Gaza: «Anche questa volta porteremo aiuti e puntiamo ad aprire un corridoio umanitario permanente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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