Flotilla 27 italiani fermati Tajani a Israele | Verificare l' uso della forza e dei proiettili di gomma

Al momento risultano fermati 27 italiani coinvolti nella Flotilla diretta a Gaza. Le imbarcazioni che trasportano i partecipanti si dirigono verso il porto di Ashdod, dove sono attese. Il ministro degli Esteri ha chiesto di verificare l’uso della forza e dei proiettili di gomma durante le operazioni di sbarco. La Flotilla comprende diverse imbarcazioni che sono state intercettate dalle forze di sicurezza israeliane nel mar Mediterraneo. La situazione è ancora in evoluzione e si attendono ulteriori aggiornamenti.

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