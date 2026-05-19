Flotilla 27 italiani fermati Tajani a Israele | Verificare l' uso della forza e dei proiettili di gomma
Al momento risultano fermati 27 italiani coinvolti nella Flotilla diretta a Gaza. Le imbarcazioni che trasportano i partecipanti si dirigono verso il porto di Ashdod, dove sono attese. Il ministro degli Esteri ha chiesto di verificare l’uso della forza e dei proiettili di gomma durante le operazioni di sbarco. La Flotilla comprende diverse imbarcazioni che sono state intercettate dalle forze di sicurezza israeliane nel mar Mediterraneo. La situazione è ancora in evoluzione e si attendono ulteriori aggiornamenti.
Sono 27 gli italiani della Flotilla per Gaza che al momento risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiano dovrebbero giungere al porto di Ashdod. Lo rende noto la Farnesina, sottolineando che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto «di verificare urgentemente l’uso della forza da parte delle autorità israeliane, che secondo quanto riferito dagli attivisti italiani avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni della Flotilla». 🔗 Leggi su Feedpress.me
Israele blocca la Flotilla, 12 italiani tra i fermati - Agorà 19/05/2026
Sullo stesso argomento
Flotilla, 27 italiani fermati. "Proiettili di gomma contro gli attivisti": Tajani chiede verifica urgente a IsraeleNelle prossime ore tutte le barche della Flotilla potrebbero essere sotto il controllo di Israele.
Israele blocca la Flotilla, 27 italiani fermati: «Contro di noi proiettili di gomma». Tajani chiede una «verifica urgente»Proseguono nel Mediterraneo le operazioni della Marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza.
Flotilla, 27 italiani fermati. Proiettili di gomma contro gli attivisti: Tajani chiede verifica urgente a IsraeleSono 27 gli italiani fermati da Israele su un totale di 35 connazionali: potrebbero essere trasferiti su una nave straniera. In corso verifiche per l’uso di proiettili di gomma. M5S: Persi i contatti ... msn.com
Flotilla, 27 italiani fermati. Tajani a Israele: Verificare l'uso della forza e dei proiettili di gommaSono 27 gli italiani della Flotilla per Gaza che al momento risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiano dovrebbero giungere al porto di Ashdod. Lo rende noto la Farnesina, sottolineando che il ... msn.com
La Flotilla? Hanno avuto solo la fortuna di essere stati fermati dagli israeliani, così da poter gridare alla tortura Le parole di Ignazio La Russa sulla Flotilla aprono un caso politico: tra minimizzazione, responsabilità istituzionale e silenzio sui cittadini italiani co facebook
Cara #Meloni, siccome dei tuoi bilaterali inconcludenti, non ci interessa, occupati della flotilla che il tuo amico #Netanyahu ha fatto attaccare dall’IDF, tra cui ci sono anche italiani. Ma un po’ di dignità quando? x.com