IISS Ettore Majorana di Brindisi vince il Global Schools Prize per la trasformazione tramite IA
L’IISS Ettore Majorana di Brindisi si è aggiudicato il premio nella categoria “Trasformazione tramite l’IA” durante il Global Schools Prize 2026, organizzato dalla Varkey Foundation. La competizione coinvolge scuole di tutto il mondo che partecipano presentando progetti innovativi legati all’uso dell’intelligenza artificiale nell’ambito scolastico. La cerimonia di premiazione si è svolta questa settimana, con l’istituto brindisino riconosciuto tra i migliori per le sue iniziative in questo settore.
Una vittoria nella categoria “Trasformazione tramite l’IA” è stata assegnata all’IISS Ettore Majorana di Brindisi nell’ambito del Global Schools Prize 2026, iniziativa della Varkey Foundation dedicata alle scuole che ripensano l’istruzione per il futuro. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
Book in Progress AI: il modello Majorana conquista il Global Schools Prize 2026BRINDISI – L’Iiss “Ettore Majorana” di Brindisi varca i confini del continente e si posiziona ufficialmente nell’Olimpo dell’istruzione globale.
Global Schools Prize 2026, il Volta tra le eccellenzeGlobal Schools Prize 2026, il Liceo Alessandro Volta di Reggio Calabria tra le eccellenze mondiali Giusi Princi: “Una conquista che onora la Calabria...
Argomenti più discussi: Ecco Book in Progress AI, così il Majorana è tra i 50 finalisti del Global Schools Prize; Due scuole di Avanguardie educative tra le finaliste al Global Schools Prize 2026!; IIS Majorana di San Lazzaro (BO): interrogazione parlamentale per orientamento delle Forze Armate; IA per l’inclusione scolastica: il modello del Majorana di Brindisi conquista il mondo.
L'Iiss Ettore Majorana di Brindisi è stato inserito tra i finalisti nella categoria Trasformazione tramite IA, grazie all’impegno consolidato nell’ambito dell’Intelligenza artificiale etica applicata all’istruzione facebook
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito accoglie con soddisfazione la notizia dell'inserimento di due scuole italiane tra i 50 finalisti della prima edizione del #GlobalSchoolsPrize 2026, riconoscimento internazionale promosso dalla Varkey Foundation e dedic x.com
L’IISS Ettore Majorana di Brindisi e Il Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta di Reggio Calabria uniche italiane ai Global Schools Prize 2026C'è un cortocircuito cognitivo in Italia che si ripete ogni anno, puntuale come le tasse: l'uscita dei test standardizzati nazionali. strill.it