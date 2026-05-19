Global school prize al Majorana Ance Brindisi | Un successo che aiuta la Puglia e l' Italia

Da brindisireport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Istituto Majorana di Brindisi ha vinto il primo premio nel Global Schools Prize, secondo quanto comunicato da Ance Brindisi. La notizia è stata diffusa da Londra e riguarda il riconoscimento internazionale ottenuto dalla scuola. La vittoria si aggiunge a un risultato importante per la regione Puglia e per l’Italia nel suo complesso. L’annuncio è stato pubblicato ufficialmente e ha generato attenzione a livello locale e nazionale.

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BRINDISI - “La notizia rimbalzata da Londra sull’aggiudicazione del primo premio all’Iiss Majorana nel Global Schools Prize rappresenta un risultato straordinario per la Puglia e, più in generale, per il nostro paese”. È quanto dichiarato dal presidente di Ance Brindisi, Angelo Contessa. Innovare. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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