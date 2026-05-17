Dopo quanto fatto a Modena, la frase che appare nella short bio di Instagram di Salim El Koudri assume tutto un altro significato. "Vorrei poter capire la grammatica delle persone come capisco le lettere della lingua araba", si legge sul social del 31enne che nella giornata di sabato si è lanciato con la sua auto a folle velocità contro diversi passanti per poi accoltellare chi ha tentato di fermarlo. Nato in provincia di Bergamo, a Seriate, da famiglia di origine marocchina, El Koudri è cresciuto nel Modenese, dove ha sempre vissuto. Abitava a Ravarino, comune della pianura a nord-est della città, e fino a ieri il suo nome non era mai comparso negli archivi delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Salim El Koudri, la frase manifesto: "Vorrei capire le persone come l'arabo"

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