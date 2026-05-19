Gli Stati Uniti hanno dato all'Iran un termine di due o tre giorni, che potrebbe arrivare fino a venerdì, sabato, domenica o all'inizio della prossima settimana, per tornare a negoziare e cercare un accordo. La comunicazione è arrivata tramite fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sulle condizioni di tali negoziati. La durata stabilita indica un breve intervallo per una ripresa delle discussioni tra le parti coinvolte.

Gli Stati Uniti hanno concesso all'Iran "due-tre giorni, forse fino a venerdì o sabato o domenica, o inizio prossima settimana" per tornare al tavolo negoziale e trovare un accordo. Lo ha reso noto il presidente americano Donald Trump, parlando di "un periodo di tempo limitato". 🔗 Leggi su Today.it

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Perché gli STATI UNITI stanno ATTACCANDO lIRAN

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