I prezzi dei biglietti per i prossimi Mondiali di calcio sono molto elevati. Le tariffe più basse si aggirano intorno a diverse centinaia di euro, mentre i biglietti per la finale raggiungono cifre che si avvicinano ai mille euro o più. La vendita dei biglietti è in corso e molte persone stanno già acquistando i propri pass per assistere alle partite.

I più economici sono in vendita ormai a centinaia di euro e quelli della finale arrivano quasi a 10mila: è il “mercato”, ma per i tifosi è un problema È dallo scorso ottobre che la FIFA, l’organizzazione internazionale del calcio, ha messo in vendita i biglietti per i prossimi Mondiali maschili. Ed è dallo scorso ottobre che ci sono grosse polemiche a riguardo, visti gli esorbitanti costi dei biglietti – che erano già altissimi in partenza e non hanno fatto altro che crescere, soprattutto per le partite più importanti. Di recente le cose sono pure peggiorate: c’è chi sostiene di essere stato ingannato dalla FIFA per il modo con cui sono stati assegnati i posti negli stadi, e in alcune zone sono aumentati anche i costi dei trasporti e dei parcheggi.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I biglietti dei prossimi Mondiali di calcio costano tantissimo

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