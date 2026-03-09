La silver economy immobiliare L’ascesa del senior housing | cos’è gli obiettivi e le nuove linee guida

In Italia, nel 2026, la domanda di abitazioni destinate alla popolazione senior sta crescendo rapidamente. La cosiddetta silver economy immobiliare si sta sviluppando con l'obiettivo di offrire soluzioni di senior housing, seguendo nuove linee guida. Questa tendenza interessa le città e le aree urbane, dove si stanno attuando iniziative per rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più longeva.

Roma, 9 marzo 2026 – L'Italia del 2026 si conferma uno dei paesi più longevi al mondo, ma anche uno dei più impreparati a gestire il cambiamento della domanda abitativa. Se le RSA rimangono il presidio per la non-autosufficienza, sta esplodendo un mercato parallelo: il senior housing. Il fenomeno senior housing Ma di cosa si tratta? Il senior housing è l'insieme delle soluzioni abitative per over 65 autosufficienti che scelgono di vivere in contesti privati ma dotati di servizi condivisi (portineria h24, assistenza medica leggera, spazi di socializzazione). Per gli investitori istituzionali, questa è la nuova frontiera del "living ". Secondo le recenti proiezioni Istat 2024-2050, gli over 65 rappresentano oggi circa il 24% della popolazione italiana, con una previsione di crescita che toccherà il 34,5% entro il 2050.