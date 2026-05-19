Gli omicidi con la ricina a Pietracatella e le chat che cercano informazioni sul veleno ad agosto

Gli omicidi avvenuti a Pietracatella con l’uso di ricina, avvenuti ad agosto, hanno portato all’apertura di un’inchiesta. Durante gli accertamenti, sono emerse conversazioni in chat in cui si cercava di raccogliere informazioni sul veleno. Un infermiere ha testimoniato di essere entrato nell’abitazione di una famiglia il 27 dicembre, confermando che Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara si trovavano già in condizioni critiche. Non sono stati fatti altri dettagli su eventuali collegamenti tra i fatti.

La testimonianza dell’infermiere che il 27 dicembre è entrato in casa Di Vita a Pietracatella conferma che Antonella Di Ielsi e la figlia Sara «stavano già malissimo». La ragazza «delirava, la madre non aveva neanche la forza di parlare». Quando l’amico di famiglia è stato chiamato da Gianni Di Vita ad assistere mamma e figlia le due erano già andate per due volte, il 25 e il 26 dicembre, al pronto soccorso. E ieri lui è stato sentito per la seconda volta dagli inquirenti. La polizia sta effettuando accertamenti anche su decine di chat sul tema ricina andate avanti per mesi sul web in diversi forum. «L’acquisto di grandi quantità di semi di ricino on line è tracciato? Può essere segnalato alle autorità doganali se è un privato ad ordinarli?», è una delle domande. 🔗 Leggi su Open.online

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Caso ricina, le chat sul veleno scritte nei giorni del delitto.

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