Pietracatella gli omicidi con la ricina e il precedente del 2018 con gli ex Casapound

A fine dicembre 2018, due indagini condotte dalla procura di Asti e dal pool antiterrorismo di Torino hanno portato all’arresto di una persona e a tre perquisizioni in ambienti legati a un movimento di estrema destra. Le operazioni sono state coordinate dal procuratore aggiunto e dal pubblico ministero, e sono state legate a un episodio di minaccia con sostanze tossiche. In passato, già nel 2018, erano stati coinvolti altri soggetti in attività simili.

Alla fine di dicembre 2018 due inchieste coordinate dal procuratore aggiunto di Asti, Vincenzo Paone, e dal pubblico ministero Manuela Pedrotta del pool antiterrorismo della procura di Torino portarono a un arresto e a tre perquisizioni in ambienti vicini a Casapound. I quattro progettavano di uccidere un ragazzo, “colpevole” di essersi fidanzato con la ex di uno di loro. E volevano farlo con la ricina. Nel frigo di uno di loro dentro un garage a Bra (Cuneo) la polizia trovò un barattolo di ricina. Tentato omicidio. Nell’ aprile 2019 i quattro finirono tutti in carcere per tentato omicidio aggravato e continuato, produzione e detenzione di aggressivo chimico e tentata fabbricazione di arma da fuoco clandestina.🔗 Leggi su Open.online

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