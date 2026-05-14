A Pietracatella si indaga su due omicidi collegati a conversazioni online riguardanti veleni e ricina. Un utente anonimo su Reddit avrebbe chiesto dettagli sulla sostanza, che si sospetta sia stata coinvolta nei fatti. La procura sta valutando se prorogare le misure restrittive, mentre si cercano risposte su come il veleno abbia provocato la necrosi degli organi delle vittime.

? Punti chiave Chi è l'utente anonimo che cercava informazioni sulla ricina su Reddit?. Come ha fatto il veleno a causare la necrosi degli organi?. Perché gli inquirenti indagano sulla responsabilità di cinque medici del pronto soccorso?. Chi sono i due principali sospettati individuati nella cerchia familiare?.? In Breve Chat Reddit mostrano ricerche su ricina e metodi per avvelenare un insegnante.. Relazione medico legale di Benedetta Pia De Luca attesa per fine maggio.. Indagine su responsabilità di cinque medici del Pronto soccorso e Guardia medica.. Sospetti su quattro o cinque persone con due principali indagati.. La Procura di Larino...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omicidi a Pietracatella: chat su veleni e ricina, si valuta la proroga

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