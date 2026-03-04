Lotta ai tumori studio internazionale dell' Irst | un prelievo del sangue per capire se la chemio funzionerà

Un team internazionale di ricercatori dell’Irst ha condotto uno studio che propone l’uso di un prelievo di sangue per valutare in anticipo se la chemoterapia sarà efficace sui pazienti affetti da tumore alle cellule germinali, sia giovani che adulti, in casi di forme particolarmente aggressive. La ricerca si focalizza sulla possibilità di utilizzare analisi mirate per migliorare le previsioni sulla risposta alle terapie.

La ricerca si è focalizzata sullo studio dei frammenti di Dna tumorale circolante, frammenti di materiale genetico presenti nel sangue dei pazienti Un semplice prelievo di sangue potrebbe, in futuro, contribuire a prevedere l'efficacia della chemioterapia nei pazienti giovani e adulti colpiti dalle forme più aggressive di tumore alle cellule germinali. La promettente prospettiva emerge dai risultati di uno studio internazionale dell'Italian Germ Cell Cancer Group pubblicato sull'ultimo numero del Journal of Clinical Oncology, e che vede come prima firma Milena Urbini, ricercatrice della Unit Translational Oncology dell'Irst Irccs Dino Amadori.