Nella classifica mondiale delle università pubblicata recentemente, l'Università di Bari Aldo Moro e il Politecnico di Bari si trovano tra le posizioni 801 e 850. La classifica Qs World University Ranking 2026 valuta gli atenei di tutto il mondo, evidenziando le eccellenze in vari settori. Tra le discipline di rilievo, l'ateneo barese si distingue nelle aree di Veterinaria e Storia antica.

I numeri del Qs World University Ranking 2026. Dati lusinghieri per l'Università cittadina e per il Politecnico di Bari L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Politecnico di Bari si piazzano nella fascia tra le posizioni 801 e 850 nella classifica Qs World University Ranking 2026, che analizza i più importanti atenei mondiali. Per quanto riguarda Uniba, si segnalano diversi dati d'eccellenza: l'ateneo, infatti, è nella fascia di posizioni 51-100 per veterinaria, mentre è in quella 51-150 per storia antica e classica. Per quanto riguarda agraria Uniba è nell'area di posizioni 101-150. Gli ambiti di studi riguardanti scienze biologiche, farmacia-farmacologia e chimica, invece, vedono l'ateneo barese nella categoria tra le posizioni 351 e 400. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - La classifica degli atenei mondiali: Uniba eccellenza internazionale per Veterinaria e Storia antica

Articoli correlati

Leggi anche: Classifica Università Qs, La Sapienza di Roma 1° in Lettere classiche e Storia antica, Italia 3° tra paesi Ue per numero atenei

Semestre filtro Uniba a Medicina, Odontoriatria e Veterinaria: idonei il 13,25% dei candidatiIl 13,25% degli studenti che ha sostenuto le prove del semestre aperto dei corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria...

Contenuti utili per approfondire La classifica degli atenei mondiali...

Argomenti discussi: Test Professioni Sanitarie 2026-27, tutto quello che devi sapere: date, argomenti, decreti e news.

UniBa conferma la competitività internazionale nei ranking QS World University Rankings by SubjectL’Università degli Studi di Bari Aldo Moro conferma la propria presenza competitiva nel panorama accademico internazionale secondo l’ultima edizione dei ranking QS World University Rankings by Subject ... ilikepuglia.it

La classifica delle università per materia: Uniba tra le migliori al mondo per Veterinaria e Lettere. Ce ne sono altre due pugliesiQuali sono le migliori università al mondo per materia? A rispondere è la QS World University Rankings by Subject, una delle classifiche più autorevoli sugli atenei a ... quotidianodipuglia.it