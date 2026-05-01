Dopo essere stati trattenuti dalle autorità israeliane, 175 attivisti della Flotilla sono sbarcati a Creta. Tra di loro, due persone saranno trasferite in Israele per essere sottoposte a interrogatorio. Le autorità locali hanno gestito l’evento, mentre i detenuti sono stati accompagnati nel porto dell’isola mediterranea. La vicenda riguarda il fermo e il trasferimento di alcuni partecipanti alla precedente operazione.

“Saif Abu Keshek, sospettato di affiliazione con un’organizzazione terroristica, e Thiago Ávila, sospettato di attività illegale, saranno portati in Israele per essere interrogati. Israele non permetterà la violazione del blocco navale legale su Gaza“. Lo scrive su X il ministero degli esteri israeliano. Entrambi sono nel comitato direttivo della missione. “Come pubblicato dal Board of Peace e dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, l’attività umanitaria nella Striscia di Gaza è gestita dal BoP, e questa flottiglia guidata da Hamas è un’altra provocazione progettata per distogliere l’attenzione dal rifiuto di Hamas di disarmarsi – e per servire gli interessi di PR di provocatori professionisti”, si legge nel post.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, sbarcati a Creta i 175 attivisti fermati dagli israeliani. “Abu Keshek e Ávila saranno portati in Israele per essere interrogati”

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