È ufficiale gli Aqua si sciolgono | fine di un’era per la band di Barbie Girl
Gli Aqua, band nota per il successo di Barbie Girl, hanno annunciato ufficialmente la loro separazione dopo trent’anni di attività. La notizia è stata comunicata tramite un messaggio pubblicato su Instagram, senza ulteriori dettagli sui motivi dello scioglimento. La formazione si è formata all'inizio degli anni '90 e ha raggiunto la popolarità internazionale nel corso degli anni 90 e 2000. La scelta di interrompere l’attività arriva dopo un lungo percorso musicale e numerosi concerti in diversi paesi.
Gli Aqua, storica band di Barbie Girl, si sciolgono dopo 30 anni di carriera. L’addio su Instagram. Gli Aqua si sciolgono. Un annuncio che segna l’addio di un epoca che ha avuto come sottofondo la loro Barbie Girl. I fan sono rimasti molto colpiti dalla notizia. Gli Aqua sono una delle band più iconiche degli anni ’90. Dopo 30 anni di carriera ne hanno annunciato la chiusura. Il gruppo danese diventato famoso in tutto il mondo grazie alla canzone Barbie Girl ha comunicato sui social la decisione di sciogliersi come band. I membri storici, Lene Nystrøm, René Dif e Søren Rasted, hanno deciso di salutare i propri fan con parole ricche di emozione e gratitudine. 🔗 Leggi su Novella2000.it
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