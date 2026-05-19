È ufficiale gli Aqua si sciolgono | fine di un’era per la band di Barbie Girl

Gli Aqua, band nota per il successo di Barbie Girl, hanno annunciato ufficialmente la loro separazione dopo trent’anni di attività. La notizia è stata comunicata tramite un messaggio pubblicato su Instagram, senza ulteriori dettagli sui motivi dello scioglimento. La formazione si è formata all'inizio degli anni '90 e ha raggiunto la popolarità internazionale nel corso degli anni 90 e 2000. La scelta di interrompere l’attività arriva dopo un lungo percorso musicale e numerosi concerti in diversi paesi.

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