Negli ultimi vent’anni internet ha vissuto almeno due momenti distinti. La prima fase è stata caratterizzata dall’ascesa dei motori di ricerca come Google e Baidu, diventati strumenti principali per trovare informazioni online. Recentemente si parla sempre più spesso di agenti di intelligenza artificiale in grado di sostituire alcune di queste piattaforme, come app, motori di ricerca e altri servizi digitali. Questa evoluzione potrebbe portare a cambiamenti significativi nel modo in cui gli utenti interagiscono con il web.

Negli ultimi vent’anni internet ha attraversato almeno due grandi fasi. La prima è quella dei motori di ricerca, con Google in Occidente e Baidu in Cina. La seconda è quella dominata dalle piattaforme e dalle app, dagli ecosistemi chiusi progettati per trattenerci il più possibile al loro interno: Instagram, TikTok, Amazon, ma anche WeChat, Uber, Taobao. Il capitalismo digitale si è costruito attorno a due gesti principali, click e scroll, con una logica semplice: più tempo passi dentro una piattaforma, più dati produci, più pubblicità puoi vedere, più denaro genera l’ecosistema. Ora si intravede già la fase successiva e non è chiaro quando il mondo di internet vi approderà, ma il momento potrebbe essere molto vicino, almeno secondo le grandi aziende cinesi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Gli agenti di intelligenza artificiale potrebbero sostituire app, motori di ricerca e piattaforme

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AI Agents Could Replace the Uber App

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Visibilità nei motori di ricerca basati sull’intelligenza artificiale: strategie, agenzie e strumenti

Intelligenza emotiva a scuola (anche per studenti con BES): come fare grazie a piattaforme informatiche e Intelligenza Artificiale. Corso gratuitoRiconoscere le proprie emozioni, dare loro un nome, condividere paure, sensazioni e reazioni per capire di non essere “sbagliati”, saper co-costruire...

A Reggio un incontro di @ConfcommercioRE sull'intelligenza artificiale per gli agenti di commercio 24emilia.com/confcommercio-… x.com

Gli agenti di intelligenza artificiale stanno creando una nuova superficie di attacco in fase di esecuzione nella catena di approvvigionamento? reddit

Boomi e Couchbase collaborano per dotare gli agenti di intelligenza artificiale aziendale di funzionalità di recupero dei dati, connettività e governanceBoomi, l'azienda di attivazione dati per l'IA, e Couchbase, Inc., la piattaforma di dati operativI per l'IA, oggi hanno annunciato una collaborazione che permette alle due aziende di collaborare da vi ... channelcity.it

Riassunto: Boomi e Couchbase collaborano per dotare gli agenti di intelligenza artificiale aziendale di funzionalità di recupero dei dati, connettività e governanceLa collaborazione consente ai clienti di accelerare gli agenti AI dalla modalità pilota a quella produttiva con precisione, prestazioni e controllo, unendo la connettività, i tempi di esecuzione degli ... 01net.it