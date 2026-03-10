Intelligenza emotiva a scuola anche per studenti con BES | come fare grazie a piattaforme informatiche e Intelligenza Artificiale Corso gratuito

È stato avviato un corso gratuito dedicato all'insegnamento dell’intelligenza emotiva nelle scuole, con attenzione particolare agli studenti con bisogni educativi speciali. Il progetto utilizza piattaforme digitali e strumenti di intelligenza artificiale per aiutare a riconoscere, nominare e condividere emozioni, paure e sensazioni. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per sviluppare competenze emotive tra gli studenti.

Riconoscere le proprie emozioni, dare loro un nome, condividere paure, sensazioni e reazioni per capire di non essere “sbagliati”, saper co-costruire reti di relazioni e prendere decisioni responsabili: questi sono alcuni degli aspetti dell’Apprendimento Socio-Emotivo, fondamentali per lo sviluppo armonico degli studenti e per il raggiungimento anche degli obiettivi cognitivi. Attraverso una serie di brevi esercitazioni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

