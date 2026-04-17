Il 16 aprile 2026 a Milano è stato pubblicato uno studio che analizza come le aziende cercano di migliorare la loro presenza nei motori di ricerca basati sull’intelligenza artificiale. Il rapporto fornisce dettagli sulle strategie adottate, le agenzie coinvolte e gli strumenti utilizzati per ottimizzare la visibilità online. L’indagine si concentra sui metodi impiegati per posizionarsi meglio nelle ricerche automatizzate e sui risultati ottenuti finora.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Milano, 16 Aprile 2026. Secondo uno studio formale rilasciato dalla società di consulenza Gartner, il traffico derivante dai motori di ricerca tradizionali subirà un calo del 25% entro fine 2026, causato dall’adozione massiccia di assistenti virtuali e sistemi conversazionali. Questa transizione delinea un cambio di paradigma epocale per l’editoria economica e per i direttori marketing: la rete sta passando dalla semplice fornitura di link all’orchestrazione informativa volta alla generazione di risposte dirette e articolate. Di fronte a motori che elaborano le informazioni attraverso modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), le dinamiche di posizionamento richiedono una logica semantica rinnovata.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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How to Rank on AI Models: Real GEO Strategy + Automation Build

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