Gli 80 anni dello statuto siciliano al salone del libro di Torino | l’Ars rilancia il valore dell’autonomia
Nel pomeriggio di lunedì 18 maggio si è svolta al Salone Internazionale del Libro di Torino, presso il Padiglione Sicilia, una cerimonia dedicata agli 80 anni dello Statuto siciliano. L’evento è stato organizzato dalla Biblioteca dell’Assemblea regionale e ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, con l’obiettivo di ricordare questa ricorrenza attraverso una presentazione dedicata. La manifestazione ha costituito un’occasione per riflettere sul ruolo dell’autonomia e sulla storia normativa dell’isola.
In occasione dell’evento tenutosi ieri, lunedì 18 maggio, al Salone Internazionale del Libro di Torino presso il Padiglione Sicilia, la Biblioteca dell’Assemblea regionale siciliana ha celebrato gli 80 anni dello Statuto siciliano con un’iniziativa dal titolo “La Biblioteca dell’Assemblea. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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