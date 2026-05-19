Gli 80 anni dello statuto siciliano al salone del libro di Torino | l’Ars rilancia il valore dell’autonomia

Nel pomeriggio di lunedì 18 maggio si è svolta al Salone Internazionale del Libro di Torino, presso il Padiglione Sicilia, una cerimonia dedicata agli 80 anni dello Statuto siciliano. L’evento è stato organizzato dalla Biblioteca dell’Assemblea regionale e ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, con l’obiettivo di ricordare questa ricorrenza attraverso una presentazione dedicata. La manifestazione ha costituito un’occasione per riflettere sul ruolo dell’autonomia e sulla storia normativa dell’isola.

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