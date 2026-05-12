Statuto siciliano 80 anni di autonomia | all’Ars il seminario con Schifani e Galvagno

Lunedì si è svolto all’Assemblea Regionale Siciliana un seminario dedicato allo Statuto della Regione, in occasione degli ottant’anni dalla sua approvazione. La discussione ha visto la partecipazione del presidente dell’Assemblea e di altri rappresentanti istituzionali e accademici, che hanno analizzato gli aspetti legali e storici della legge fondamentale dell’autonomia dell’Isola. L’evento si è concentrato sul ruolo e sull’evoluzione dello statuto nel tempo.

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Ottant’anni dopo la sua approvazione, lo Statuto della Regione Siciliana - legge fondamentale dell’autonomia dell’Isola - torna al centro del dibattito istituzionale e accademico. Domani, mercoledì 13 maggio, nella Sala Pio La Torre di Palazzo dei Normanni a Palermo, si terrà il seminario di.🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caro carburanti, Schifani e Galvagno incontrano all'Ars gli armatori siciliani: ecco i provvedimentiContributi a fondo perduto per gli autotrasportatori, per le aziende agricole e per le imprese di pesca a parziale ristoro dei maggiori costi... "Ottant’anni di statuto siciliano": incontro alla facoltà di EconomiaA Palermo, nell’anno in cui ricorre l’80esimo anniversario dello Statuto speciale siciliano, si apre uno spazio di confronto che va oltre le consuete... Argomenti più discussi: 1946-2026, 80 anni della Repubblica Italiana e dello Statuto Siciliano. I quesiti degli studenti a storici e costituzionalisti presenti all’ARS; Gli ottant'anni dello Statuto siciliano, storici e costituzionalisti a confronto con gli studenti; 80 anni fa nasceva lo Statuto Siciliano, giornata di studi all’Università di Palermo; Repubblica Italiana e Statuto Siciliano compiono 80 anni. Incontro il 7 maggio all’ARS promosso da USR Sicilia e Assessorato regionale dell’Istruzione. Repubblica Italiana e Statuto Siciliano compiono 80 anni. Incontro il 7 maggio all’ARS promosso da USR Sicilia e Assessorato regionale dell’Istruzione x.com 80 anni di Autonomia Siciliana, il Mpa-Grande Sicilia rilancia da Enna la sfida autonomistaA 80 anni dallo Statuto siciliano, il Movimento per l’Autonomia rilancia il dibattito sull’autonomia come leva concreta di sviluppo, coinvolgendo amministratori, giovani, rappresentanti istituzionali ... vivienna.it