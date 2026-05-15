Schifani festeggia gli 80 anni dello Statuto con gli studenti | Difendete i valori dell' autonomia
In occasione degli 80 anni dello Statuto, un rappresentante istituzionale ha incontrato studenti di diverse scuole. Durante l'evento, ha sottolineato l'importanza di mantenere viva la difesa dei principi fondamentali dell’autonomia e delle istituzioni, sia nazionali che regionali. Ha invitato i giovani a riconoscere il ruolo centrale che ricoprono nel preservare questi valori e ha espresso fiducia nella loro capacità di continuare a tutelare i simboli e le norme che regolano la vita democratica del Paese.
"Abbiamo voluto questo incontro con voi per dare un segnale: voi siete la nuova generazione e io conto molto sul fatto che possiate dare continuità alla difesa dei valori della democrazia, della libertà, delle istituzioni, quelle nazionali e quelle regionali, che sono un baluardo della nostra. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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