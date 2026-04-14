Bergamo celebra gli 80 anni dal primo Consiglio comunale Carnevali | Le radici della nostra democrazia

Bergamo ricorda gli 80 anni dalla prima convocazione del Consiglio comunale, un momento che segna l'inizio di un percorso istituzionale durato nel tempo. In questa occasione, le autorità cittadine hanno sottolineato il ruolo storico dell’assemblea come principale organismo di rappresentanza democratica nel capoluogo. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse figure pubbliche, che hanno rivissuto i momenti più significativi di questa lunga tradizione istituzionale.

Bergamo. Da 80 anni l’assemblea cittadina rappresenta l’organo più democratico nel funzionamento del capoluogo. Nella serata di lunedì 13 aprile si è tenuta a Palazzo Frizzoni la celebrazione per l’80º anniversario dal primo Consiglio comunale. Dopo le libere elezioni del 24 marzo, il 3 aprile 1946 l’organo si insediò nella Sala Galmozzi di via Tasso, dove ancora si legge la frase “la prima legge del Consiglio è poter parlare con libertà e avere disponibilità all’ascolto”. La seduta, convocata dal sindaco uscente Antonio Cavalli, vide l’elezione a sindaco di Ferruccio Galmozzi. Al primo cittadino è stata dedicata la scultura del gallo realizzata dall’artista Elia Ajolfi e recentemente restaurata dai 26 nipoti.🔗 Leggi su Bergamonews.it Perugia celebra 80 anni di democrazia: nel primo consiglio comunale del dopoguerra, subito due donne eletteDal 7 aprile 1946, data del primo voto femminile, alla prima sindaca della storia cittadina: un anniversario che riafferma libertà e parità di genere... Anniversari: Calci celebra gli 80 anni del primo Consiglio comunale nato da elezioni libereTra i presenti gli ex sindaci Maurizio Martini, Bruno Possenti, Donatella Maria Corti Coppini e Stefano Lazzerini. Argomenti più discussi: Bergamo celebra gli 80 anni dal primo Consiglio comunale, Carnevali: Le radici della nostra democrazia; Gli 80 anni dal Primo Consiglio comunale; Il 2 giugno la festa della Repubblica si celebra in piazza del Quirinale; Mediobanca celebra gli 80 anni dalla Fondazione. ASST Bergamo Ovest. . ` ! La data dell’11 aprile celebra la nascita di James Parkinson (1755–1824), che nel 1817 descrisse per la prima volta l - facebook.com facebook