L’ammiraglio Cavo Dragone della Nato ha annunciato un livello massimo di allerta per l’Italia, segnalando la possibilità di attacchi indiscriminati provenienti dalla guerra in Iran. La notizia riguarda l’attenzione della Nato sulle minacce provenienti dalla regione e l’eventualità che obiettivi italiani possano essere coinvolti in eventuali scontri o attacchi. La comunicazione è stata diffusa nelle ultime ore.

L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone ha definito “attacchi indiscriminati” i raid iraniani contro la base in Kuwait, sottolineando che l’Iran rappresenta una sfida alla sicurezza delle democrazie occidentali. La Nato ha innalzato i livelli di difesa missilistica, con particolare attenzione al Mediterraneo. L’Italia spinge per un’accelerazione sulla difesa comune europea e sulla sicurezza anti-droni. Guerra in Iran, Cavo Dragone sugli attacchi alla base in Kuwait La difesa del Mediterraneo Gli investimenti nella difesa Guerra in Iran, Cavo Dragone sugli attacchi alla base in Kuwait L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, segue “con grande attenzione quanto accaduto alla base di Ali Al Salem in Kuwait”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guerra in Iran, Cavo Dragone della Nato sugli "attacchi indiscriminati" anche contro l'Italia: allerta massima

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