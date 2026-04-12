Focus sulla mobilità sostenibile nella domenica ecologica di Borgo Venezia

Da veronasera.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata del 12 aprile, il quartiere di Borgo Venezia ha ospitato la domenica ecologica, un'iniziativa dedicata alla promozione della mobilità sostenibile. Dopo aver coinvolto i quartieri di Santa Lucia e Golosine, l'evento ha visto la partecipazione di residenti e visitatori che hanno potuto usufruire di diverse attività e servizi pensati per ridurre l'uso delle auto private. La giornata si inserisce nel calendario delle iniziative locali rivolte alla tutela dell'ambiente urbano.

Dopo l'avvio nei quartieri di Santa Lucia e Golosine, il format della domenica della sostenibilità ha animato oggi, 12 aprile, il quartiere di Borgo Venezia. L'area compresa tra Piazza Libero Vinco e Via Betteloni è stata interamente sottratta al traffico veicolare per essere restituita alla.🔗 Leggi su Veronasera.it

Treviso, domenica senza auto per San Valentino: ok alla mobilità sostenibile e deroghe per residenti e veicoli speciali.Treviso si prepara a un weekend di San Valentino all’insegna della sostenibilità.

La domenica ecologica a Venezia tra nuovi alberi e la camminata "a sei zampe" nel parcoIl Comune di Venezia conferma il proprio impegno a favore della sostenibilità ambientale, dell’incremento del patrimonio verde urbano e della...

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.