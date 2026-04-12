Focus sulla mobilità sostenibile nella domenica ecologica di Borgo Venezia

Nella mattinata del 12 aprile, il quartiere di Borgo Venezia ha ospitato la domenica ecologica, un'iniziativa dedicata alla promozione della mobilità sostenibile. Dopo aver coinvolto i quartieri di Santa Lucia e Golosine, l'evento ha visto la partecipazione di residenti e visitatori che hanno potuto usufruire di diverse attività e servizi pensati per ridurre l'uso delle auto private. La giornata si inserisce nel calendario delle iniziative locali rivolte alla tutela dell'ambiente urbano.